Hit in Spakenburg: klederdracht voor mannen.

Foto: RTV Utrecht / Rik Dogger

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Normaal gesproken worden de Spakenburgse Dagen gepresenteerd door vrouwen in klederdracht. Maar nu is het de beurt aan twee mannen, dus heeft de lokale damesmodezaak speciale kleding voor hen ontworpen.



Want klederdrachtloze presentatoren is geen optie. Kledingwinkel Maggy's heeft de 'bloezeroen' bedacht: een shirt dat voor de helft uit stof van klederdracht bestaat en voor de andere helft uit een normale blouse.



De kleding is een regelrechte hit, vertelt Spakenburgse Dagen-presentator Arie Lengkeek. "Ik ben ontzettend veel aangesproken op de bloezeroen. Mensen vragen waar ze 'm zelf kunnen kopen."



Maar kledingmaker Maggy van de gelijknamige winkel lijkt niet van plan de bloezeroen in massaproductie te brengen. "Helaas", zegt Arie. "Maar ik zit zelf niet in de kledinghandel."



Vandaag is de laatste dag van de cultuurhistorische Spakenburgse Dagen. Arie loopt dan weer heel de dag rond in zijn bloezeroen. Caroline Geijsman van RTV Utrecht-programma UIT! bracht een bezoek aan ťťn van de eerdere dagen, terugkijken kan hier.



