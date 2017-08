Peperdure filmcamera gestolen in Utrechtse parkeergarage

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 11:30 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Een cameraman is afgelopen maandag bestolen in een parkeergarage aan de Kruisstraat in Utrecht.



Er werd onder meer een Sony FS7-videocamera uit zijn auto gestolen. Die camera kost zo'n tienduizend euro en wordt gebruikt voor het maken van promotiefilms en televisieitems voor nieuwsprogramma's.



Daarnaast nam de dief meerdere lenzen en een laptop mee. Meer informatie over de gestolen spullen staat op Twitter.



