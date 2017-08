Van Ek na negen jaar weg als commissaris FC Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 12:11 uur

Wilco van Schaik. Foto: FCU Photo

UTRECHT - Jacques van Ek stopt per 1 oktober als voorzitter van de raad van commissarissen van FC Utrecht. Hij bekleedde die functie ruim negen jaar.



Van Ek (71) kwam toen Frans van Seumeren zich met FC Utrecht ging bemoeien. Hij blijft nog wel actief in het bestuur van de Stichting ContinuÔteit FC Utrecht.



"Na ruim negen jaar intensieve betrokkenheid bij FC Utrecht - en mede gelet op mijn leeftijd - is het tijd voor een nieuwe generatie", zegt Van Ek op de website van de club.



GEEN OPVOLGER VAN SCHAIK

Ook maakt de club bekend dat er definitief geen opvolger komt voor directeur Wilco van Schaik. De club laat weten voor een collegiaal bestuursmodel te kiezen. Jordy Zuidam (voetbalzaken), Paulo Steverink (financiŽn) en Martijn Standaart (commercie) nemen zitting in het dagelijks bestuur.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht