Amersfoort doet aangifte tegen aanbieders vals woonadres

AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort heeft aangifte gedaan tegen aanbieders van zogeheten inschrijfadressen. Dat zijn adressen waarop mensen zich laten inschrijven bij de gemeente, terwijl ze daar helemaal niet wonen.



"Dit opent de weg om bijvoorbeeld allerlei toeslagen onterecht op te strijken", zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag.



Ook Breda, Leiden en Capelle aan den IJssel deden aangifte. Het Openbaar Ministerie (OM) beoordeelt die aangiftes en moet beslissen of het tot strafrechtelijke vervolging komt.



In de tussentijd waarschuwen Binnenlandse Zaken en ook de Fraudehelpdesk voor malafide praktijken. Zo zouden aanbieders van inschrijfadressen tegen betaling valse huurovereenkomsten opstellen en adressen gebruiken van huizen die te koop staan, terwijl de eigenaars van niets weten. De Fraudehelpdesk kreeg ook klachten van mensen die een aanbetaling deden en vervolgens niets meer hoorden.



Het gebruik van een fictief adres is verboden. De wet verplicht Nederlanders zich bij de gemeente in te schrijven op het adres waar ze wonen. Het fenomeen is niet helemaal nieuw. In 2015 ondernam het ministerie ook al actie tegen dit soort fraude. Toen werden in samenwerking met Marktplaats advertenties van aanbieders verwijderd.



Daarnaast proberen overheden door huisbezoeken adresfraudeurs op te sporen. "Maar deze vorm van criminaliteit verdwijnt niet zomaar. We moeten hier voortdurend op blijven drukken", aldus de woordvoerder.



