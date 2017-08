Introductietijd: onwennige studenten 'bonden' in de stad

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 06:10 uur

Archief 2016: Eerstejaars studenten leven zich uit in het Griftpark. Foto: ANP

UTRECHT - "Je werkt echt met zijn allen naar iets toe. Het is uniek; de bonding, de samenwerking", verzucht Casper Frericks. Voor de zevende keer is hij vrijwilliger bij de UIT, de Utrechtse Introductie Tijd voor nieuwe studenten.



Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen in de stad. Nog wat onwennig lopen (soms) piepjonge studenten door het centrum. Vaak in groepjes, onder begeleiding van een mentor. Een nieuw begin, een nieuw leven.



Het maakt enigszins onzeker. Maar de UIT moet daar juist snel een einde aan maken. Het draait om nieuwe vrienden maken, de stad leren kennen en hopelijk snel een kamer vinden. En oh ja, niet te vergeten: bier drinken.



DRUK

De organisatie is al druk met de voorbereidingen. Voor crew-lid Casper is het gesneden koek. Hij heeft een verantwoordelijke taak. In de hele stad zijn activiteiten. De spullen die daarvoor nodig zijn, staan mede dankzij hem op de juiste plek.



Niet iedereen staat daarbij stil, weet hij. "Strandstoelen aan het water in het Griftpark. Die staan er natuurlijk niet vanzelf. De UIT-loper strijkt er neer met zijn mentor, drinkt lekker een biertje en heeft het goed naar zijn zin, maar achter de schermen is er hard aan gewerkt door het UIT-team."



VLIEGENDE START

Er komt dus heel wat bij kijken. Maar de organisatie doet het met liefde. "We willen dat iedere student een vliegende start maakt", zegt UIT-bestuurslid Myrtel Catshoek. "Je leert tijdens de UIT ook studenten van andere studies kennen, je maakt kennis met de stad en kan proeven van het Utrechtse studentenleven."



Toen Myrtel zelf nog student was, was ze ontzettend blij dat ze wegwijs gemaakt werd tijdens de UIT. Ze bewaart er goede herinneringen aan.



"In het begin was het best wel spannend. Je komt in je eentje aan en moet maar afwachten, maar ze verwelkomen je en maken er een show van. Op een gegeven moment krijg je de kriebels en weet je gewoon: dit wordt een superleuke week."



CHARME

Volgens vrijwilliger Casper is er ook geen leukere plek om de UIT in te organiseren. "We hebben in Utrecht alles wat een stad fantastisch maakt. Grachten, parken en alles is op loopafstand. Dat maakt het heel toegankelijk. Utrecht heeft echt charme."



GEEN ONTGROENING

"De introductietijd is geen ontgroening", benadrukt de organisatie. "Het is puur een kennismaking met Utrecht. De UIT is onafhankelijk van de studie die je gaat volgen, de groepjes worden dus ook random ingedeeld en zo maak je ook kennis met mensen van andere studies."



De UIT begint dus komende maandag. In opdracht van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht worden alle aankomende studenten in vijf dagen tijd wegwijs gemaakt in de stad. Elke dag is er weer een nieuw programma.



