Wegpiraat rijdt in op agent en wordt in de boeien geslagen

HOOGLAND - De politie heeft een man aangehouden omdat hij vannacht in Hoogland tot twee keer toe probeerde in te rijden op een agent. Hem wordt poging tot doodslag verweten.



Rond 23.30 uur gebeurde een ongeluk op de Bunschoterstraat. Een 59-jarige Amersfoorter, die onder invloed was van alcohol, botste op een 30-jarige Bunschotense. Zij moest uit haar auto geknipt worden.



OMLEIDING

Terwijl hulpdiensten bezig waren met de slachtoffers, leidde een agent het overige verkeer om. Plotseling kwam een auto hard aangescheurd.



ROEKELOOS RIJGEDRAG

De bestuurder kreeg een stopteken, maar hij remde pas heel laat. Nadat hij stopte gaf hij opnieuw gas en de agent moest aan de kant om niet aangereden te worden.



Pas toen de agent zijn zaklamp tegen de auto gooide ging de automobilist opzij. Hij is direct aangehouden. Het bleek te gaan om een 56-jarige man uit het Flevolandse Dronten.



De vrouw uit Bunschoten is met met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



