Politie nog steeds op zoek naar doorrijder crash Marnixlaan

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 14:38 uur

Hulpdiensten zijn bezig met het slachtoffer kort na de botsing. Foto: Koen Laureij

UTRECHT - De politie is nog altijd op zoek naar degene die ruim twee weken geleden een fietser aanreed op de Utrechtse Marnixlaan. De autobestuurder ging ervandoor na de crash.



Inmiddels is duidelijk dat de auto een stuk harder reed dan de toegestane 50 kilometer per uur.



Ook zou het gaan om een zwarte Opel Corsa of een daar op gelijkende wagen. Eerder communiceerde de politie nog dat het vermoedelijk een Fiat Punto was.



CRASH

Het ongeluk gebeurde op zondagavond 23 juli rond 23.00 uur op de rotonde waar de Marnixlaan, de Laan van Chartroise en de Van Hoornekade samenkomen.



De fietser, een 24-jarige Utrechter, wilde oversteken toen de auto hem opeens schepte. Hij werd volgens de politie enkele tientallen meters weggeslingerd en liep meerdere botbreuken op.



De politie doet nogmaals een getuigenoproep. Mensen zouden de auto kunnen herkennen aan het ontbreken van een buitenspiegel (rechts) of een kapotte koplamp.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht