Martine Bijl weer thuis na behandeling depressie

woensdag 9 augustus 2017, 14:43 uur

Martine en haar collega's van Heel Holland Bakt. Foto: Omroep Max

MAARSSEN - Martine Bijl is vandaag ontslagen uit de kliniek waar ze afgelopen weken onder behandeling was wegens een depressie. De ziekte was een gevolg van de hersenbloeding die haar twee jaar geleden trof.



De Maarssense presentatrice en haar man Berend Boudewijn zijn blij dat de behandeling is aangeslagen en dat ze weer naar huis mag. Martine Bijl kreeg in september 2015 een hersenbloeding.



In die periode presenteerde zij het populaire televisieprogramma Heel Holland Bakt. Vanwege haar ziekte werd de presentatie van de show overgenomen door André van Duin.







