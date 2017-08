Vermiste Michelle (13) mogelijk in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 15:07 uur

Foto: Politie

UTRECHT/SOEST - De sinds zondag vermiste Michelle Gielens is mogelijk gezien in de omgeving van de Utrechtse wijk Overvecht.



Dat maakt de politie zojuist bekend op Twitter. Gisteren is ook al een opsporingsbericht met een foto van het meisje verspreid.



De 13-jarige verdween zondag uit een instelling in Soest. Ze droeg toen een blauwe djellaba. Dat is een lang, losvallend gewaad met lange mouwen en een capuchon.



Het meisje heeft een stevig postuur, lang donkerbruin haar en groene ogen.



