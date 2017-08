Gigantisch blauw paard op Domplein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 15:13 uur

Foto: Twitteraccount @kooskemper (Foto 1 van 2) Foto: Showman's Fair (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Op het Domplein trok een enorm paard vanmiddag de aandacht. De blauwe opblaashengst van negen meter hoog was een stunt van de Showman's Fair.



Dit rondreizende, onbemande festival trekt van stad naar stad en nodigt lokale artiesten uit om op te treden in een van de theatertenten of attracties.



Het festival is van 18 tot en met 26 augustus op het Berlijnplein. De organisatie riep mensen op om het paard op het Domplein "de weg te wijzen" naar de locatie in Leidsche Rijn.



Rond half drie was het blauwe gevaarte weer vertrokken.



