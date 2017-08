GroenLinks: Zorg voor diversiteit in Hardebollenstraat

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 14:34 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - GroenLinks in Utrecht is ongerust over de diversiteit in de Hardebollenstraat. De gemeente heeft de panden waar eerst prostituees in zaten opgekocht en wil die huizen nu in een blok verkopen.



De partij denkt dat het echter beter is om de dertien panden aan meerdere eigenaren te verkopen. Volgens Groenlinks zou het beter zijn als er verschillende soorten gebruikers zich er kunnen vestigen zoals ateliers en creatieve winkels.



De gemeente zegt dat de blokverkoop goedkoper is en daarom voor die optie gekozen is.



