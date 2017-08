Peter Bosz keert Vinkeveen alweer de rug toe

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 15:43 uur

Het huis gezien vanuit de achtertuin. Foto: Funda

VINKEVEEN - Een half jaar nadat Peter Bosz een ruime villa kocht in Vinkeveen, heeft hij zijn woning alweer te koop gezet.



In februari kocht hij het huis voor 1,85 miljoen euro. Bosz was toen nog trainer van Ajax. Nu bedraagt de vraagprijs 2,4 miljoen euro, schrijft Bekende Buren.



De voetbaltrainer maakte afgelopen zomer een verrassende overstap naar het Duitse Borussia Dortmund.



Het stulpje aan de Baambrugse Zuwe heeft een totale woonoppervlakte van 220 vierkante meter. Er is een aanlegsteiger voor boten, een jacuzzi en en een grote overdekte loungeruimte met buitenhaard.



