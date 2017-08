Utrechtse voetbalclub verwacht 20 tot 25 nieuwe meisjes na EK-succes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 06:20 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Voetbalclubs in de regio hopen dat het EK-succes van de Oranje Leeuwinnen aanstekelijk werkt.



Het Utrechtse Sporting '70 verwacht 20 tot 25 nieuwe aanmeldingen van meisjes. "We horen steeds vaker via via: mijn dochtertje wil heel graag bij jullie voetballen", zegt vice-voorzitter Willem Muilenburg.



Er doet zich wel een ander problemen voor, want is er wel plek voor zoveel nieuwe speelsters? "We krijgen er dan 30 tot 35 trainingsuren bij. Ik ga de gemeente dus heel lief aankijken. Wij zouden enorm geholpen zijn als ons hoofdveld een kunstgrasveld wordt", aldus Muilenburg. Op een kunstgrasveld kun je immers veel meer trainen zonder het te beschadigen.



Vanavond nog, steken ze bij Sporting de koppen bij elkaar om te kijken hoe er om moet worden gegaan met de komst van zoveel nieuwe leden.



VVIJ

VVIJ IJsselstein, de club van Oranje-speelster Shanice van de Sanden, verwacht ook mee te liften op het succes op het Europees Kampioenschap. "We zijn ook wel bezig om te kijken of Shanice iets voor ons kan betekenen. Het zou mooi zijn als ze in IJsselstein wordt gehuldigd zodat we ook daarbij kunnen helpen en in de spotlights komen te staan."



De KNVB kan nog niet zeggen hoeveel meisjes en vrouwen zich hebben gemeld bij voetbalclubs in de provincie Utrecht. In september maakt de bond de balans op.



Dan gaat bijvoorbeeld ook de gemeente Utrecht kijken of en hoe ze moeten inspelen op een toename.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht