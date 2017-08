Houtense stichting blij met betere toegankelijkheid stations

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 16:08 uur

Roos Prommenschenckel en anderen overhandigen een bloemetje. Foto: Elianne Speksnijder

HOUTEN - NS wil treinstations versneld toegankelijk maken voor mensen met een rolstoel. Dat zegt de Roos Prommenschenckel Foundation, die NS daarvoor heeft bedankt met een bloemetje.



De Houtense stichting is blij dat de instaphulp voor mensen met een beperking gaat uitbreiden. Het gaat om alle stations waar de NS stopt en waar het kan.



In eerdere plannen moesten alle NS-stations in 2045 volledig toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. NS rijdt volgens de Roos Prommenschenckel Foundation op 270 stations.



Op ruim de helft van deze stations, zo'n zestig procent, kunnen mensen in een rolstoel op dit moment niet instappen.



