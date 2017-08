Alarm om vermist jongetje bij Henschotermeer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 16:43 uur

Archieffoto. Foto: RTV Utrecht

WOUDENBERG - De brandweer is vanmiddag met spoed uitgerukt naar het Henschotermeer. Een jongetje was daar ruim een uur vermist.



Maar gelukkig werd hij rond 16.45 uur in goede gezondheid gevonden. Een team van duikers was toen net naar de plas bij Woudenberg gestuurd.



Volgens een brandweerwoordvoerder was het kind niet in het water. Hij is op het droge gevonden.



