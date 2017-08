Utrechter met schotwonden afgezet bij ziekenhuis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 16:39 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Een 37-jarige man uit Utrecht heeft zich gisteravond met zware verwondingen gemeld bij de spoedeisende hulp van het Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Hij bleek diverse schotwonden te hebben.



De man is buiten levensgevaar, maar de politie heeft nog geen idee wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend op welke locatie de Utrechter is beschoten.



Wel is inmiddels komen vast te staan dat hij met een auto is afgezet bij het Ziekenhuis St. Jansdal. De bestuurder is vervolgens weggereden.



De politie wil graag in contact komen met getuigen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht