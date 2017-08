Utrechtse zwerfjongeren voeren actie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 17:21 uur

Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

UTRECHT - Zwerfjongeren en oud-daklozen hebben in Utrecht met voorbijgangers gesproken en ansichtkaarten uitgedeeld. Het is een actie om aandacht te vragen voor de vele zwerfjongeren op straat.



In Nederland leven meer dan twaalfduizend jongeren een zwervend bestaan en dat aantal neemt alleen maar toe. Er zijn veel gemeentelijke regelingen voor hulp, maar wachtlijsten zijn vaak lang en jongeren vragen niet snel om hulp omdat ze zich schamen.



Met deze actie hopen de zwerfjongeren hulpverleners wakker te schudden. "Ga dan ook op straat en kijk wat de jongere bezig kan houden. Hoe komt het dat ze dakloos zijn? Hoe komt het dat ze niet durven aan te kloppen bij hulpverleners?", aldus ervaringsdeskundige Malaaz Dafalla.



Ook in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn zwerfjongeren en oud-daklozen vandaag de straat opgegaan. Over de timing van de actie hebben de jongeren nagedacht, want begin volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.



Malaaz Dafalla: "we willen meer betaalbare woningen voor jongeren met problemen. Als je achttien bent, vervalt de meeste hulpverlening en dat willen we ook onder de aandacht brengen."



