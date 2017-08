"Vuurwapen in DierenPark Amersfoort nep"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 18:04 uur

AMERSFOORT - De politie is massaal aanwezig bij DierenPark Amersfoort na een melding over een verdacht persoon. De toegangspoorten van het park aan de Barchman Wuytierslaan zijn gesloten. De politie doet onderzoek.



Volgens de dierentuin was er een melding over een bezoeker die zich verdacht gedroeg. Hij had een nepwapen in zijn handen dat duidelijk van plastic was, zegt een woorvoerder. Bezoekers hebben geen gevaar gelopen volgens de dierentuin.



Op dit moment cirkelt er een helikopter boven het gebied. Ook zijn er agenten in het park aanwezig.



