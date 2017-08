Zeventigers fietsen naar Berlijn voor het goede doel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 06:45 uur

AMERSFOORT/HOOGLAND - Hooglander Kees Zijderveld (71) en Amersfoorter Jan van Houten (75) fietsen naar Berlijn voor het goede doel. In tien dagen leggen ze duizend kilometer af. Inmiddels hebben ze er al twee dagen fietsen opzitten.



Het geld dat ze ophalen gaat naar de Stichting Helpende Handen India. "Mijn vrouw en ik zijn in 2002 vier maanden in India geweest", vertelt Zijderveld. "Deze stichting helpt weeskinderen, kwetsbare alleenstaande ouderen, vrouwen en mannen met psychiatrische ziekten, verstandelijke beperkingen en lichamelijke handicaps."



INDRUK

Het bezoek aan India maakte indruk op de Hooglander. "Toen wij daar waren vonden ze een baby in een vuilnisbak, helemaal onder de mieren. Die jongen is nu 15 en we hebben nog steeds contact. En laatst zijn we nog naar India geweest voor twee bruiloften van mensen die we als kleuter hebben geholpen."



GEOEFENDE FIETSERS

De twee zeventigers zijn geoefende fietsers. Elk jaar doen ze in Friesland mee aan de Elfstedentocht van 240 kilometer.



Maar een tocht als dit hebben ze nog niet eerder gemaakt. Op 18 augustus hopen ze aan te komen in Berlijn. De mannen hopen dan zesduizend euro te hebben opgehaald.



De actie steunen kan hier.



