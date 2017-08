Drukkerij Maarssen vreest dat pand instort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 19:20 uur

MAARSSEN - Staat het gebouw van Drukkerij aan de Vecht in Maarssen na maandag nog wel overeind? Geert Visser, de drukker, vreest met grote vreze.



In het pand aan de Binnenweg zijn grote scheuren te zien. Volgens Visser zijn die ontstaan door de bouw van appartementen naast het pand. In maart zijn daarvoor damwanden geslagen. Visser zegt dat de scheuren toen zijn ontstaan. "We hebben gevraagd of ze wilden stoppen, maar ze gingen door met het werk."



Visser heeft niet alleen de drukkerij in het pand, hij woont er ook. Komende maandag wordt begonnen met het uittrillen van de damwanden en wordt de Binnenweg afgesloten voor verkeer. Visser hoopt dat het pand er daarna nog staat, maar heeft daar weinig vertrouwen in.



EIGENAAR

Visser is geen eigenaar van het pand. Hij huurt het alleen. De eigenaar, de heer Kemp, kijkt anders tegen de problemen aan. Hij zegt dat er eerder al scheuren in het gebouw zaten. "Ook de fundering was niet in de beste staat. Te licht gefundeerd, noemen ze dat."



Kemp: "Toen de scheuren bij het plaatsen van de damwand zichtbaar werden, is er overleg geweest. Daarna zijn er gaten geboord om de trilling te verminderen." De eigenaar heeft dan ook geen problemen met de gang van zaken en verwijt niemand wat.



VERHUIZEN

De drukkerij is inmiddels uit het pand en heeft een andere plek gevonden. Maar voor de woning is nog geen oplossing.



