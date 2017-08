NVWA kreeg in 2016 al melding over fipronil

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 17:52 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht erkent dat in november 2016 een tip binnenkwam over stallen die werden schoongemaakt met fipronil. Maar topman Rob van Lint liet vandaag in een verklaring weten dat er toen geen enkele aanwijzing was dat fipronil ook in eieren zou kunnen zitten.



Uit een nota van de NVWA die bij de Belgische overheid terecht is gekomen, blijkt dat de tip ging over het bestrijden van bloedluis met fipronil. De Belgische minister Denis Ducarme van Landbouw reageerde vandaag verontwaardigd.



Nederland heeft volgens hem te lang gewacht met het delen van informatie. Inspecteur-generaal Van Lint stelt dat "het verwijt dat wij in november 2016 weet gehad zouden hebben van fipronil in eieren niet klopt."



