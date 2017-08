Appen achter het stuur? Mag ook niet meer in een houder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 19:53 uur

AMERSFOORT - Automobilisten die tijdens het rijden hun telefoon gebruiken, terwijl die in een houder op het dashboard zit, kunnen daarvoor nu ook een bekeuring krijgen. Dat heeft een kantonrechter vandaag besloten.



Volgens het Openbaar Ministerie kunnen door deze uitspraak vaker boetes worden opgelegd voor bellen of appen achter het stuur. En dat is een goede ontwikkeling zegt Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort. Want als je in de auto zit moet je alleen op de weg letten en geen andere dingen doen.



Woordvoerder Rob Stomphorst: "Het is net zo afleidend als handsfree bellen. Alleen dat is heel lastig uit te leggen aan mensen, mensen pakken dat niet op. Niemand geloofd dat, want iedereen denk dat het gewoon maar kan.



Deze uitspraak van de kantonrechter volgde op een zaak die vandaag diende. Een automobilist uit Sneek was in beroep gegaan tegen een boete van 239 euro.



Hij had die gekregen omdat hij iets intikte op zijn telefoon, die op het dashboard vastzat in een houder.



