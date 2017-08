Agent gewond bij arrestatie Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 22:33 uur

Een verdachte en een agente raken gewond bij de arrestatie Foto: Koen Laureij

NIEUWEGEIN - Op de Accordeonlaan in de Nieuwegeinse wijk Zuilenstein is een politieagente gewond geraakt bij een aanhouding van een man.



De politie is vanavond met meerdere eenheden uitgerukt, de straat werd voor een deel afgezet. De man is aangehouden in een smalle gang. Zowel de verdachte als de agente zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Waarom de man is aangehouden is nog onduidelijk. De arrestatie trok veel bekijks.



