Veel rook bij brand op Amersfoorts bedrijventerrein

AMERSFOORT - Een grote brand vannacht, op bedrijventerrein Calveen in Amersfoort. Het vuur kwam uit het dak van een bedrijf aan de Spaceshuttle.



De brand ontstond kort na middernacht, waardoor is onbekend. Volgens de brandweer kwam bij de brand veel rook vrij die stank veroorzaakte. Omwonenden werd daarom geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.



Ook zette de brandweer een kraan in om het dak open te maken, omdat het vuur van binnenuit steeds weer bleef oplaaien. Het vuur was vanochtend vroeg pas onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen.



Voor zover bekend zijn bij de brand aan de Spaceshuttle geen mensen gewond geraakt.







