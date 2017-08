UMC Utrecht bijna beste ziekenhuis van het land

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 06:21 uur

UTRECHT - Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de sterkste reputatie van alle Nederlandse ziekenhuizen. Het Amsterdamse kankerinstituut wordt direct gevolgd door het UMC Utrecht. Dit blijkt uit de vijfde editie van het Ziekenhuizen Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy.



Ook het Wilhelmina Kinderziekenhuis scoort goed. Ook dat Utrechtse ziekenhuis staat op de tweede plaats, maar dan in de lijst van de kinderziekenhuizen. Op die lijst staat het Erasmus MC-Sophia in Rotterdam bovenaan.



Uit het onderzoek blijkt dat de waardering onder de bezoekers van ziekenhuispatiŽnten erg hoog is. Toch worden

ziekenhuizen door hun patiŽnten het meest gewaardeerd, maar opmerkelijk is dat de beoordeling onder bezoekers vrijwel even positief is.





