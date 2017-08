Inwoners Wijk bij Duurstede reizen ver voor de baas

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 07:50 uur

Foto: VID

PROVINCIE UTRECHT - Inwoners van Bunschoten wonen van alle inwoners van onze provincie gemiddeld het dichtst bij hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2015. Mensen uit Wijk bij Duurstede reizen het verst voor hun baan.



Inwoners van Bunschoten wonen gemiddeld 13,9 kilometer van hun werk vandaan. In Wijk bij Duurstede is dat 23,4 kilometer, op de voet gevolgd door Rhenen, met 23,3 kilometer.



WONEN EN WERKEN

Het CBS onderzocht ook hoeveel procent van de mensen werken in dezelfde gemeente als waar ze wonen. In de gemeente Utrecht geldt dat voor bijna de helft van de inwoners, ruim 45 procent. Ook in Woerden wonen ťn werken veel mensen, daar gaat het op voor bijna 37 procent.



In Bunnik en Eemnes moeten veel mensen buiten de gemeente reizen om naar de baas te gaan. Daar werken nauwelijks inwoners: nog geen 15 procent.



NEDERLAND

Werknemers in het hele land woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. Van 38 procent van alle banen van werknemers was de woongemeente gelijk aan de gemeente waarin de werkgever is gevestigd.







