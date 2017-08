Man (76) op rode scootmobiel terecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 07:50 uur

NIEUWEGEIN - De politie heeft in Nieuwegein vannacht en vanochtend gezocht naar een man op een rode scootmobiel. De man van 76 was sinds gistermiddag vermist en vanochtend kwam rond 9.15 uur het bericht dat hij terecht is.



De politie meldt dat de man zelf naar huis is gekomen en dat het goed met hem gaat. Waar hij heeft uitgehangen en waarom hij zo lang weg was kon de politie nog niet zeggen.



De man was voor het laatst gezien op de Vuurseschans. Agenten zochten naar hem rond het nabijgelegen Park Oudegein. Ook werd een melding via Burgernet uitgedaan.

















