Amersfoorts plantsoen toneel voor bier- en wijnliefhebbers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 09:39 uur

Foto: quinn anya, Flickr

AMERSFOORT - Het festival Kannen & Kruiken is terug in Amersfoort. Het festival dat in het teken staat van wijn en speciaalbier start vandaag in het burgemeester Brouwerplantsoen.



Het is de tweede keer dat het festival wordt gehouden. Naast de drank is er ook muziek en eten, dj's en foodtrucks. De toegang is gratis, je koopt wel je eerste glas.



Het terrein opent vanmiddag om 15.00 uur. Het festival duurt tot en met zondag.







