Tekeningen Winnie de Poeh vanaf vandaag in Doorn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 10:04 uur

Illustrator Ernest Howard Shepard met Winnipeg, de beer die de inspiratie was voor Winnie de Poeh. Foto: Lindsay Mattick

DOORN - Bij Huis Doorn opent vanmiddag de tentoonstelling van illustrator Ernest Howard Shepard, de man die bij velen vooral bekend is vanwege zijn werk van Winnie de Poeh. Het is de eerste keer dat de tekeningen van de illustrator buiten Engeland komen.



De tentoonstelling 'Kunstenaar in oorlogstijd' draait om de illustrator, maar laat dus ook een deel van de geschiedenis van 'Poeh-beer' zien, legt conservator van de tentoonstelling Cornelis van der Bas uit.



"In 1915 was er een Canadees regiment (militaire eenheid, red.) dat naar Engeland trok. Zij hadden een mascotte bij zich en dat was een echte beer, genaamd Winnipeg."



De tentoonstelling duurt tot en met 10 december.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht