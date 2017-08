Picknicktafel in brand gestoken

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 10:28 uur

WIJK BIJ DUURSTEDE - In Wijk bij Duurstede hebben vandalen vanochtend een picknicktafel gesloopt. Daarover schrijft de website Ditiswijk.nl.



Het zou gaan om een tafel in het stadspark, die in de fik zou zijn gestoken. Ook zouden naastliggende bomen daarbij schade hebben opgelopen.



De site sprak ook met mensen die hun hond uitlieten in het park waar de picknicktafel aan zijn einde kwam. "Jammer dat ze het voor zichzelf verpesten" en "hebben ze een mooie plek waar niemand ze stoort doen ze dit, erg jammer" lieten twee passanten weten.



