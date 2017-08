Domkerk vanaf vandaag vijf jaar lang in de steigers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 10:44 uur

Foto: RTV Utrecht / Floor Brock (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht / Floor Brock (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De Domkerk wordt vanaf vandaag gerestaureerd. De steigers blijven lang staan: pas in 2022 zijn de bouwwerkzaamheden klaar.



De kerk is om meerdere redenen aan restauratie toe: zo groeit er mos op de steunbalken en de stenen zijn aangetast.



Kerkgangers en toeristen hoeven niet te vrezen: de kerk is volgens een woordvoerder gewoon constant te bezoeken. Dat is maar goed ook, want onlangs haalde de Domkerk een bezoekersrecord.



De bouwwerkzaamheden zijn vooral van buitenaf goed te zien. Kerkgangers die binnen staan zullen weinig tot geen hinder ondervinden.



Aan de restauratie is een inzamelingsactie vooraf gegaan. Een deel van de kosten wordt daarmee betaald.



