Stadsbaantunnel bij Leidsche Rijn dicht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 12:44 uur

Foto: VID

UTRECHT - De Stadsbaantunnel in Utrecht is in beide richtingen dicht. De oorzaak is nog niet bekend, meldt de VerkeersInformatieDienst.



De 490 meter lange tunnel is gelegen naast de Leidsche Rijntunnel van de A2 en verwerkt het verkeer van en naar Leidsche Rijn.







