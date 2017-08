Fietser gewond na aanrijding in IJsselstein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 12:53 uur

Foto: Sem van der Wal

IJSSELSTEIN - In IJsselstein is een fietser gevallen na een aanrijding met een auto. Het gebeurde op de Beneluxlaan.



Volgens een getuige reed de fietser op een rotonde en werd hij aangereden door een automobilist die de rotonde op kwam rijden. De fietser kwam na de aanrijding ten val en raakte gewond.



Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is niks bekend.





