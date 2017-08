Na broodjes en koffie nu ook een plasje bij de brandweer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 13:26 uur

Beeld van de brand van vanochtend. Foto: Koen Laureij

AMERSFOORT - Een oplossing voor brandweerlieden met hoge nood: de wc-unit. Daar heeft de brandweer in onze regio vanochtend voor het eerst gebruik van gemaakt.



De unit werd ingezet bij een flinke brand in Amersfoort vanochtend, op bedrijventerrein Calveen. De bluswerkzaamheden duurden uren en het pand is verwoest.



Bij de brand was de inzet van de wc-unit ideaal, zegt Marcel van Westendorp van de brandweer: "Mensen staan urenlang bij een incident. Broodjes, koffie, dat hadden we al geregeld, maar als mensen daar lang staan moeten ze natuurlijk ook af en toe en plasje doen. En dat hebben we hiermee geregeld."











-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht