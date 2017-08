In beeld: ravage na brand in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 13:48 uur

AMERSFOORT - Bij daglicht zijn de gevolgen van de grote brand in Amersfoort goed zichtbaar.



Het pand van standbouwer StandCraft kan als verloren worden beschouwd.



De brand op bedrijventerrein Calveen aan de Spaceshuttle begon rond 02.00 uur vannacht. De oorzaak is nog onbekend. Niemand was aanwezig in het pand ten tijde van de brand.



Volgens de brandweer kwam er veel stinkende rook vrij. Omwonenden werd daarom geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.





