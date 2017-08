Zes illegale Airbnb-verhuurders uit huis gezet

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 14:17 uur

UTRECHT - 23 huurders hebben zich gemeld bij de SSH omdat ze illegaal hun kamer hebben verhuurd via sites als Airbnb. Negentien Utrechters hebben een waarschuwing gekregen, met vier anderen is een financiŽle schikking getroffen.



Vijftien huurders, waarvan bekend is dat ze fraude plegen, hebben zich niet vrijwillig gemeld. De woningcorporatie gaat de komende weken maatregelen nemen. De sancties kunnen variŽren van boetes tot een uitzetprocedure.



Bij zes andere bewoners is direct de huurovereenkomst ontbonden. Zij hebben vrijwillig hun woning verlaten. Twee van hen woonden zelf niet meer in het huis, zij gebruikten de ruimte alleen om het onder te verhuren.



SUBSIDIE

De reden dat de woningen niet in aanmerking komen voor verhuur via sites als Airbnb is omdat het om gesubsidieerde woningen gaat. De huur wordt kunstmatig laag gehouden zodat de woningen bereikbaar zijn voor studenten en starters.



"Woningen van de SSH zijn niet bedoeld om geld mee te verdienen. Bovendien veroorzaken toeristen die via Airbnb een woning huren regelmatig overlast in onze complexen", aldus de SSH.



SIGNAAL

De SSH hoopt met deze aanpak tegen woonfraude een duidelijk signaal te hebben afgegeven dat illegale onderhuur niet wordt getolereerd.















