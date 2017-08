Buxusmottenplaag in Houten: "Het lijkt wel een afgebrand dorp"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 06:10 uur

HOUTEN - Houten gaat gebukt onder een buxusmottenplaag. In meerdere wijken hebben de jonge rupsen een spoor van vernieling achtergelaten.



Jolande van der Meer is een van de gedupeerden in Houten. "Ik kwam terug van vakantie en dacht: mijn hemel, wat is er met mijn tuin gebeurd?!" Niet alleen op de planten, maar ook in de rest van haar tuin waren de rupsen te vinden. "Het waren er echt heel veel. Ze zijn groen met zwarte stipjes, maken een soort webje en gaan dan eten. Het ziet er verschrikkelijk uit."



VERWIJDEREN

Toen de beestjes haar huis in wilden kruipen was voor Jolande de maat vol. "Daar houd ik helemaal niet van, van die viezigheid. Mijn conclusie was: weg ermee." En dat adviseert ook de gemeente Houten. "Zwaar aangetaste planten kun je het best uitgraven of bij de grond afknippen", stelt de afdeling Beheer Openbare Ruimte.



De gemeente roept gedupeerden ook op om aangetaste plantendelen en levende rupsen af te voeren in een afgesloten zak bij het restafval. Naar het afvalscheidingsstation brengen is ook een optie. "Maar gooi rupsen niet levend in de groencontainer, dan kunnen ze ontsnappen", aldus de gemeente.



KAALSLAG

Jolande heeft met een schep alle buxussen uit haar tuin gehaald. Het betekende een ware kaalslag voor haar oprit. Meer buurtgenoten van Jolande hebben ook hun planten weggedaan. "Het lijkt wel een afgebrand dorp. De meeste mensen vinden het wel meevallen, maar ik woon hier al langer en heb voor en achter een mooie tuin. Ik heb nu nog mooie hortensia's, maar ook een heel stuk zwarte aarde."



Volgens Roel Vonk van de Botanische Tuinen op De Uithof kan een dergelijke plaag ontstaan door het hoge aantal buxussen in onze tuinen. "Elke vlindersooort heeft een plant die favoriet is voor de rups. De buxus komt veel voor in Europa, dus daarmee kunnen ze wel even vooruit."



VOGELS

De bestrijdingsmiddelen (sprays) vliegen bij de tuincentra over de toonbank, maar Vonk denkt dat het minder eentonig inrichten van de tuin ook een oplossing kan zijn. "Als je zorgt voor een grotere diversiteit in je tuin met bomen en heesters krijg je vogels die gaan schuilen. En wanneer je een nestkastje ophangt, heb je kans op koolmezen. De jongen daarvan eten zo'n zeshonderd rupsen per dag. Dat is dus een natuurlijke bondgenoot om de rups snel te bestrijden."



Voor Jolande is het al te laat. Zij oriŽnteert zich nu op hoe ze de tuin opnieuw moet inrichten



Niet alleen in Houten maar ook op andere plekken in Utrecht is de buxusmot gesignaleerd. Meer informatie over de bestrijding van de buxusmot vindt u op de website van uw gemeente.



