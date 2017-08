Gemeenteraad Bunschoten terug van reces vanwege vervuilde grond

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 15:53 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De gemeenteraad van Bunschoten komt eerder terug van vakantie. Verschillende partijen willen snel met burgemeester en wethouders om de tafel vanwege de vervuilde grond op de Westdijk. De Christelijke Arbeiderspartij, VVD en de SGP hebben om de extra vergadering gevraagd.



Twee weken geleden meldde Waterschap Vallei en Veluwe dat de grond die gebruikt is bij het versterken van de Westdijk in Bunschoten-Spakenburg vervuild is. Er zijn waarschuwingsborden rondom de dijk geplaatst.



Volgens SGP-voorman Jan-Bert Heinen zijn er veel vragen vanuit de politiek aan het gemeentebestuur. "Er is natuurlijk al veel in werking gezet de afgelopen tijd, maar we willen de druk op de ketel houden." Volgens Heinen duurde het te lang voordat de gemeenteraad weer bij elkaar zou komen. Daarom is nu een extra vergadering gepland op 31 augustus.



ONDERZOEK

De verantwoordelijke aannemerscombinatie gebruikte voor de versterking van de dijk een partij thermisch gereinigde grond. Uit onderzoek is gebleken dat de grond vervuild is met zout en zware metalen. Het waterschap stelt aannemer Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) aansprakelijk. De combinatie heeft tot 1 december de tijd om grond te saneren, maar zei eerder dat de grond gewoon aan de eisen voldeed.



RISICO

De GGD zegt dat er geringe gezondheidsrisico's voor mensen zijn. Wel geeft de dienst het advies om dieren niet uit het water te laten drinken.



Vorig jaar kwam de gemeenteraad van Bunschoten ook al eerder terug van reces vanwege een aantal incidenten met Polen in het vissersdorp.



