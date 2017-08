Twee vrachtwagens botsen in Veenendaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 15:42 uur

Foto: GinoPress (Foto 1 van 2) Foto: GinoPress (Foto 2 van 2) ‹ ›

VEENENDAAL - In Veenendaal zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Rondweg-West.



Het is onduidelijk waardoor de botsing is ontstaan. Twee personen raakten gewond.



Ook is er veel blikschade.





















