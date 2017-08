Zo ziet het eruit: rennen over de stormbaan op The Wall

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 16:13 uur

Foto: Facebook-pagina The Wall

LEIDSCHE RIJN - Op het dak van winkelcentrum The Wall in Leidsche Rijn staat deze week een enorme stormbaan. Het is zelfs de langste ter wereld.



Aangezien het niet alle Utrechters lukt een ritje over de springkussens en opblaasglijbanen te maken, hebben wij een camera op het hoofd van een van de deelnemers gezet. Zie het resultaat in het filmpje bij dit bericht.



De afgelopen dagen is de stormbaan al enkele keren gesloten geweest omdat het door regen te glad werd. Vandaag gooiden technische problemen ook even roet in het eten.



OPBOUW

Wilbert Vernooij van de organisatie vertelt aan Radio M Utrecht dat de opbouw een enorme uitdaging was. "Vooral omdat we op een dak zitten. Normaal leggen we alles vast met haringen maar dat kon nu niet."



De baan blijft nog tot en met aanstaande zondag staan. Mensen die nog geen ticket hebben gekocht, kunnen dat ook niet meer doen. Alle toegangsbewijzen zijn al uitverkocht.



