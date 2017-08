Onderzoek bouwmogelijkheden Vinkeveense eilandjes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 16:04 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark van der Wel

VINKEVEEN - Gemeente De Ronde Venen onderzoekt de mogelijkheden om op legakkers te bouwen. Dat is nu verboden maar nieuwe eigenaren willen hun vakantiehuisjes graag een metamorfose geven.



De eilandjes in de Vinkeveense Plassen werden onlangs door de gemeente verkocht omdat het onderhoud te duur wordt. Door te kijken naar mogelijkheden om het bestemmingsplan aan te passen, hoopt de gemeente de legakkers aantrekkelijker te maken.



RECREATIE

"Eind van het jaar is de milieueffectrapportage klaar en dan komt het ook in de raad. En dat is dus de basis voor het uitgangspunt van het bestemmingsplan. Het is geen geheim dat wij de recreatieve mogelijkheden van de plassen wel willen benutten uiteraard", aldus wethouder Anco Goldhoorn.



Gisteren deed ondernemer Syto Goslinga 35 stukken land in de Vinkeveense Plassen in de verhuur. Het zijn 4 opgedeelde legakkers die eerder werden verkocht.



VERKOPEN

De eilandjes mogen pas vanaf 2020 verkocht worden. Goslinga heeft er alle vertrouwen in dat er dan nog genoeg interesse voor is.



"Het appelleert aan iets, je eigen eilandje. Een bijzonder plekje, waar je je rust kunt vinden, kunt zwemmen, barbecueŽn en een krantje kunt lezen. Ik geloof wel dat daar belangstelling voor is", aldus de ondernemer.



