Arrestatie voor steekpartij Houten

HOUTEN - De politie heeft een man aangehouden die vermoedelijk betrokken is geweest bij een steekincident in Houten. Dit was op zaterdagavond 10 juni in de omgeving van De Fuik.



Een bewoner werd daar neergestoken. Na een nacht in het ziekenhuis kon hij weer naar huis. In eerste instantie hield de politie een verdachte aan, maar onderzoek wees uit dat hij onschuldig was.



De politie plaatste een getuigenoproep en deed buurtonderzoek. Na uitvoerig rechercheonderzoek kwam de verdachte in beeld en kon zijn identiteit worden vastgesteld.



De man, een 19-jarige inwoner van Leerdam, is woensdagochtend aangehouden en is ingesloten voor verder onderzoek naar het mogelijke motief. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



