De Straat: Tuinwijkers zijn tevreden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 18:35 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het programma De Straat was vandaag in de Utrechtse Tuinwijk. De bewoners zijn er erg tevreden, veel groen, veel rustig, aardige mensen en voldoende ruimte om te spelen.



Al was één meisje van 10 het daar niet mee eens: de speeltoestellen zijn vooral voor kleine kinderen. Voor stoere meiden die een stuk willen klimmen is er te weinig.



Op een terras zat een jonge moeder, met haar zus. De zuigeling keek tevreden om zich heen en was zich niet bewust van haar eerste TV-optreden.



Volgende week is er al weer de laatste aflevering van De Straat van deze zomer. Presentator Marc van Rossum du Chattel heeft nu vast verklapt dat hij dan in Kanis wil gaan staan.





