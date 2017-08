Directeur Utrecht Science Park: Het moet groter en bekender

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 17:05 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het Utrecht Science Park moet de komende jaren groter en bekender worden. Dat zegt de nieuwe directeur van het park op de Uithof, Jan Henk van der Velden. Hij is de opvolger van Floris de Gelder, die eind januari vertrok.



Dagelijks gaan er 20.000 mensen naar hun werk en komen er 50.000 studenten om hun opleiding te volgen. Kortom, het is ook belangrijk dat het gebied bereikbaar blijft.



Van der Velden: "volgend jaar juli gaat de tram echt rijden en dat is echt enorm belangrijk. Daar kunnen 60.000 mensen per dag mee naar het werk of de studiezaal. Daarnaast zal er echt meer moeten gebeuren in de omgeving om de infratructuur te verbeteren."



Tussen 2016 en 2019 wordt op de Uithof in Utrecht 1,2 miljard euro gestoken in gebouwen en voorzieningen, om het Science Park bij de tijd te houden.





