Utrecht zet scanauto in tegen zwartparkeerder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 17:16 uur

Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

UTRECHT - Utrecht heeft een nieuw wapen tegen zwartparkeerders. Sinds kort rijden er twee elektrische scanauto's door de gemeente. Al rijdend kunnen zij controleren of u wel betaald heeft voor het parkeren.



"Deze zijn in het bezit van de nieuwste scantechnieken. Het is momenteel het beste wat er te verkrijgen is qua het scannen van voertuigen", aldus Michel van Aalst, teamleider Toezicht & Handhaving.



Collega Erik Postuma is het helemaal eens met zijn collega: "De bediening is wat gemakkelijker, zowel van de auto als van de systemen."



CONTROLE

De elektrische scanauto heeft zes camera's op het dak, de computer zit in de kofferbak. Via het stuur kunnen de camera's geactiveerd worden.



In theorie kan deze scanauto ook controleren of een auto gestolen is, of u de wegenbelasting betaald heeft en hoe het met de APK zit.



Maar of ze die controle nu al doen, wilde de gemeente niet zeggen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht