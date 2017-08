Trainer: "Dafne nog niet aan plafond"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 17:52 uur

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

UTRECHT - Trainer Rana Reider ziet als vanzelfsprekend zijn atlete Dafne Schippers als een van de favorieten voor de gouden plak op de 200 meter bij de WK atletiek in Londen.



"Ze is in topvorm, dat bewijst haar medaille op de 100 meter. En ze staat op scherp, dus ik zou zeggen dat ze moet kunnen winnen'', aldus de Amerikaan, die donderdagavond zijn pupil in de halve finales ziet uitkomen.



Reider, die de Utrechtse sprintster dit jaar voltijds onder zijn hoede nam, was blij met het brons van Schippers op de 100 meter. "Natuurlijk, goud zou perfect zijn geweest, maar we kwamen hier voor een medaille. Het is niet eenvoudig te winnen, ook al is Dafne een topatlete. Kenmerk van alle grote atleten is dat ze in staat zijn zich onder druk op te laden en boven zichzelf uit te stijgen."



Reider is bij de WK in Londen een druk man. Hij begeleidt dertien atleten. Niet alleen Schippers en hordeloopster Sharona Bakker, maar onder anderen ook de Amerikaanse hinkstapspringer Christian Taylor.



"Mijn atleten zijn er aan gewend dat ik van hot naar her vlieg. Ik haast me voortdurend tussen de inloopbaan en het stadion. Maar ik kan het aan en met iedere atleet heb ik vooraf de wedstrijd besproken."



Met Schippers hoeft hij dit toernooi niet veel te bespreken, zegt Reider. "Ze weet waar ze staat en hoe ze haar race moet lopen. Ik hoef haar niet aan te sporen. Ik heb haar sterker gemaakt, want met meer kracht kun je harder afzetten en word je sneller. Dat is de basis. Maar Dafne zit nog niet aan haar plafond. Ze kan technisch nog beter en we zoeken verder naar de perfecte balans: hoeveel kracht heeft ze nodig om sneller te worden."



