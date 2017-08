Schippers eenvoudig door naar finale 200 meter sprint

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 22:07 uur

Foto: EPA / ANP

UTRECHT - Dafne Schippers is op overtuigende wijze door naar de finale 200 meter sprint. Tijdens het WK atletiek in Londen won de Utrechtse in een tijd van 22,49 in de halve finale.



De finale wordt vrijdagavond gelopen. Eerder tijdens dit WK in Londen won Schippers al een bronzen medaille op de 100 meter sprint.



