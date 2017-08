Uitzetting dreigt voor Howick en Lily uit Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 10 augustus 2017, 18:50 uur

Lily en Howick. Foto: Defence for Children

AMERSFOORT - Howick (12) en Lily (11) uit Amersfoort, die al negen jaar in Nederland wonen, worden maandag alsnog uitgezet naar ArmeniŽ. Basisschool 't Anker en kinderrechtenorganisatie Defence for Children proberen dit met man en macht te voorkomen.



Vrijdag reist een delegatie van de school per bus naar Den Haag. Daar wordt een brandbrief aangeboden aan de onderhandelaars van de kabinetsformatie. Ook klasgenoten van Howick en Lily zullen hierbij aanwezig zijn.



SCHOKKEND

Martin Vegter van Defence for Children vindt het schokkend en onacceptabel dat kinderen tijdens de formatieperiode worden uitgezet. "Deze kinderen zijn in Nederland geworteld. Hun hele leven speelt zich af in Nederland. Het onderwerp kinderpardon is controversieel verklaard en doorgeschoven naar de formatietafel. Dit is daarom niet het moment om Howick en Lily uit te zetten."



De moeder van de kinderen, die geboren zijn in Rusland, is volgens Defence for Children al meegenomen en in bewaring gesteld. De kinderen waren op dat moment niet thuis. De moeder vertrekt aanstaande maandag mogelijk naar ArmeniŽ, met of zonder haar kinderen.



VERDRIET

Howick zou na de zomervakantie naar de middelbare school gaan en Lily naar groep acht van basisschool 't Anker in Amersfoort. Lily laat op de website van Defence for Children weten zeer verdrietig te zijn. "Ik ben al heel lang in Nederland. Ik was nog maar een baby toen ik hier kwam. Ze zeggen dat we terug moeten. Maar ik zou niet weten wat ik daar moet. Ik denk dat ik dan heel veel ga missen, zoals vrienden en mijn school."



BURGEMEESTER

Op Twitter roepen verschillende raadsleden burgemeester Lucas Bolsius op om in actie te komen. Youssef el Messaoudi schrijft: "Wij kunnen een signaal afgeven, @lucasbolsius kan staatssecretaris aanschrijven!!!" Buitengewoon raadslid Dillian Hos van GroenLinks stelt dat de school Bolsius inmiddels heeft aangeschreven.



Op destadamersfoort.nl zegt de burgemeester echter geen mogelijkheid te zien om iets te doen.



