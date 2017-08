Vermoedelijk gestolen auto brandt uit in de Meern, politie zoekt getuigen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 05:57 uur

DE MEERN - Twee auto's, waarvan er vermoedelijk ťťn gestolen is, zijn gisteravond uitgebrand in de Meern. De politie sluit brandstichting niet uit en is op zoek naar getuigen.



De auto's, een Audi en een CitroŽn, stonden geparkeerd naast een speeltuintje op de Dr. AriŽnslaan met de kruising van de Ruijterstraat. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat beide voertuigen uitbrandden. De auto's zijn total loss.



Even voor 11.00 uur brak er brand uit in de geparkeerde Audi, die al snel oversloeg naar de CitroŽn. Omstanders gaven aan dat de Audi er pas net staat. Ook zaten er gestolen kentekenplaten op de Audi.



De Audi is vermoedelijk gestolen en mogelijk gebruikt bij een strafbaar feit. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.



De CitroŽn die geparkeerd stond is van een mevrouw die in de wijk woont, zij is momenteel op vakantie.



