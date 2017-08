Politie zoekt dader na overval in Hoogland

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 07:33 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 3) Foto: AS Media (Foto 2 van 3) Foto: AS Media (Foto 3 van 3) ‹ ›

HOOGLAND - Bij een tankstation aan de Zevenhuizerstraat in Hoogland is vanochtend een overval gepleegd. De politie Amersfoort is op zoek naar de dader.



De overval is vanochtend rond 7.20 uur gepleegd. Wat er precies is buitgemaakt, is nog niet bekend.



De politie zoekt een blanke man van ongeveer 1.70 meter met een normaal postuur. Verder draagt hij een groen-witte helm. De politie waarschuwt omstanders de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.



